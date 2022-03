Gravidanze indesiderate, Aidos e Unfpa presentano ‘Vedere l’invisibile’

ROMA – “Quasi la metà di tutte le gravidanze, a livello globale, sono indesiderate. Niente è più fondamentale per l’autonomia corporea della capacità di decidere se avere o meno una gravidanza. Eppure, per troppe donne, la possibilità riproduttiva che più incide sulla vita non è affatto una scelta”.

Il nuovo rapporto UNFPA rivela la portata e l’impatto di questa crisi trascurata, evidenziando con dati e fatti aggiornati l’impatto delle gravidanze indesiderate sulle società, sui paesi e sullo sviluppo globale in generale.

AIDOS (Associazione italiana donne per lo sviluppo) e UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) presenteranno in contemporanea mondiale il Rapporto sullo stato della popolazione nel mondo 2022: ‘Vedere l’invisibile. Le ragioni per affrontare la crisi trascurata delle gravidanze indesiderate’, mercoledì 30 marzo alle 15.30 in diretta sui canali YouTube e Facebook di AIDOS.



Interverranno Marina Sereni vice ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Maeci, Mariarosa Cutillo chief of Strategic Partnerships di Unfpa, Valeria Fedeli Gruppo di lavoro parlamentare ‘Salute globale e diritti delle donne’ Senato della Repubblica, Maria Grazia Panunzi presidente di Aidos, Coordina Eleonora Cirant giornalista, esperta in salute sessuale e riproduttiva.