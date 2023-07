Calenda polemico: “Litorale Capalbio invaso dalle plastiche”

ROMA – Carlo Calenda pubblica su Twitter la foto di alcuni rifiuti di plastica sulla spiaggia: sono quelli rinvenuti nella zona di Ansedonia e Capalbio. È lo stesso leader di Azione a renderlo noto, che critica la gestione del Comune di Orbetello.

Questo il suo tweet: “Il litorale toscano altezza Capalbio Ansedonia è da giorni letteralmente invaso dalle plastiche. Brillante gestione del Comune di Orbetello che così pulisce la Laguna in mare. Poi parliamo di ambiente e idrogeno @regionetoscana’”.

A chi gli contesta l’appartenenza a un mondo in cui tutti vivono “sorseggiando champagne e mangiando caviale”, Calenda risponde: “Nel mio caso non mangiando e non bevendo e gestendo mia figlia di dieci anni”.