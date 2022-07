Gp Francia, Leclerc in pole davanti a Verstappen e Perez

(Photo credit: FERRARI)

ROMA – Sarà la Ferrari di Charles Leclerc a partire in pole position al Gp di Francia, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. A Le Castellet il monegasco firma il miglior giro in 1’30”.872.

Secondo Max Verstappen: il pilota della Red Bull finisce le qualifiche staccato di tre decimi. Terzo Sergio Perez.

Carlos Sainz scatterà 19esimo, dopo la sostituzione dell’intera Power Unit della sua F1-75.

Per Charles Leclerc quella a Le Castellet è la settima pole position stagionale. Ottenuta anche grazie ad un gran gioco di squadra di Carlos Sainz, in pista fino alla fine del Q3 per lavorare di scie in favore del compagno di squadra. Lo spagnolo della Ferrari partirà dal diciannivesimo posto in griglia dopo la penalità per la sostituzione della Power Unit. Dietro Leclerc e le due Red Bull ecco spuntare Lewis Hamilton e un sorprendente Lando Norris. Sesta l’altra Mercedes di Russell, davanti ad Alonso e Tsunoda.

LECLERC: “GRANDE POLE, GRAZIE ANCHE A SAINZ PER IL GIOCO DI SQUADRA”

“Abbiamo fatto un grande giro, ho faticato tutto il weekend, ci sono riuscito alla fine e devo ringraziare anche Carlos Sainz per il lavoro di squadra. Abbiamo lottato insieme per la vittoria e così faremo domani. Dopo il Q1 eravamo sorpresi per il passo che avevamo, anche nel Q2 andavamo forte”. Così Charles Leclerc, pole-man del Gp di Francia.

“Carlos è stato grande, grazie a lui ho guadagnato più di due decimi sul rettilineo”. Leclerc ringrazia Sainz, e parla della sua pole al Gp di Francia ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un bel giro, ho fatto tantissima fatica per il bilanciamento della macchina. Per domani il passo gara è molto meglio del passo qualifica e credo che possiamo finire in testa. In Q1 eravamo molto veloci, sapevo che avevo margine ma non quanto abbiamo visto. Paura delle due Red Bull? No, se facciamo tuto bene ce la faremo”.

SAINZ: “POTEVO FARE LA POLE, PECCATO PER LA PENALITÀ”

“Se c’era un weekend per fare la pole in asciutto, era questo. Andavo forte e avevo margini per andare ancora più forte in Q3. Ma va così, e questo sport è così. Ho fatto tutto quello che potuto per aiutare Leclerc. E’ stata una bella collaborazione che dimostra che lavoriamo bene come team. Ci sono state tante critiche, ma siamo forti e uniti come squadra”. Così Carlos Sainz, che al Gp di Francia partirà dall’ultima fila e che ha dedicato le sue qualifiche ad aiutare il compagno di Ferrari a prendersi la pole.

“Sarà una gara difficile col caldo che fa – dice lo spagnolo a Sky Sport – seguire gli altri con queste temperature non sarà facile, le gomme anteriori urleranno di dolore. Il vento non è favorevole per le rimonte, ma farò tutto quello che posso. Sono migliorato tanto nelle ultime gare. Ora sono in forma e a un livello alto. Lo zero austriaco e questa partenza dietro non aiutano il mio Mondiale ma se guardiamo tutto quello che può succedere in questa seconda metà di stagione dico che posso ancora lottare, sono in una buona posizione per farlo”.

