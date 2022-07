Terza finale di fila per Berrettini: “Più giochi più ti senti meglio”

ROMA – “Più giochi più ti senti meglio“. E così Matteo Berrettini centra la terza finale di fila, la dodicesima vittoria consecutiva, con il solo Covid ad averlo battuto togliendogli la possibilità di difendere la sua finale più “pesante”, quella di Wimbledon. Contro Thiem “è stato il miglior match della settimana – dice Berrettini – dovevo alzare il livello perchè sapevo che giocatore è lui. Ho messo maggiore energia rispetto a ieri. Domani in finale sarà dura”.

BERRETTINI IN FINALE A GSTAAD, BATTUTO THIEM 6-1 6-4

Matteo Berrettini è in finale a Gstaad, torneo Atp 250 sulla terra rossa svizzera: ha battuto 6-1 6-4 in semifinale Dominic Thiem, scivolato dopo un lungo infortunio al 274esimo posto del ranking. Dopo un primo set volato via in appena mezzora, l’austriaco ha lottato nel secondo prima di arrendersi all’azzurro, attualmente numero 15 al mondo.

Berrettini ha scavalcato la pausa-Covid che gli ha impedito di giocare a Wimbledon e ha ripreso la corsa inarrestabile che lo aveva portato a vincere due tornei sull’erba al rientro dall’operazione al polso destro: Stoccarda e il Queen’s.

SARÀ RUUD L’AVVERSARIO DI BERRETTINI NELLA FINALE DI GSTAAD

E’ Casper Ruud l’avversario di Matteo Berrettini all’Atp 250 di Gstaad. Il norvegese numero 5 del mondo ha battuto 6-2 6-0 Ramos Vinolas in poco più di un’ora di gioco nell’altra semifinale del torneo svizzero. Berrettini viene da 12 vittorie di fila ed è alla terza finale Atp consecutiva.

