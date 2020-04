Coronavirus, Sala a Fontana: “Quanti sono i contagiati a Milano?”

MILANO – Quanti sono i contagiati a Milano? Sono 7.116, come dicono i numeri ufficiali, o di piu’? Se lo chiede il sindaco milanese Giuseppe Sala, che gira la richiesta al presidente lombardo, Attilio Fontana.

“Sto chiedendo al presidente Fontana maggiore chiarezza sui numeri del contagio a Milano perche’ voglio capire da dove nasce quella misurazione”, afferma il primo cittadino milanese durante la sua ormai consueta videoconferenza, ma soprattutto “perche’ voglio cercare di trasmettere a voi la verita’, piu’ che rassicurare“.

Il sindaco vuole fare chiarezza anche perche’ “l’intervista di oggi del dottor Carlo La Vecchia della Statale, di cui mi fido molto- afferma Sala– dice che a Milano i contagiati vanno tra i 150.000 e i 300.000“, quindi il rischio appunto e’ “dibattere su numeri diversi”.

Questo soprattutto in vista del futuro, in quanto- come ricorda il sindaco- “non c’e’ una fase 1 e una fase 2“, ma ci sara’ “anche una fase 3 e una fase 4 in cui ci deve essere un’attenta gestione per non tornare alla fase 1”.