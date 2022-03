Somalia, Shabaab assalta la ‘green zone e l’aeroporto di Mogadiscio

ROMA – Un commando di uomini armati stamani ha forzato l’ingresso della “zona verde” il quartiere di Mogadiscio, in Somalia, che ospita l’aeroporto internazionale e le ambasciate straniere tra cui la rappresentanza delle Nazioni Unite e della missione di peacekeeping dell’Unione africana ‘Amisom’.

Immagini che circolano su internet mostrano un’alta e scura colonna di fumo sollevarsi dall’area. L’attacco è stato rivendicato dalla milizia estremista Al-Shabaab, che da anni colpisce obiettivi sia civili che militari per prendere il controllo del governo del Paese, che ancora è segnato da forti divisioni e instabilità a oltre trent’anni dall’inizio della guerra civile. C

Come ha riferito la polizia locale citata dalla stampa internazionale, i militari sono riusciti a “respingere l’attacco e neutralizzare gli assalitori”, ma al momento non è ancora disponibile un bilancio delle vittime. Su Twitter Abdalle Ahmed Mumin, il segretario generale del sindacato dei giornalisti somali (Sjs) ha pubblicato una fotografia che mostra i soldati somali in posizione di combattimento all’interno dell’aeroporto, dove intanto sono stati sospesi tutti i voli in entrata e in uscita.