Meloni e il video sullo sport e le devianze: pioggia di critiche dal Pd

ROMA – Nella campagna elettorale per le elezioni politiche irrompe il tema delle devianze. Tutto nasce da un video pubblicato su Facebook da Giorgia Meloni, in cui la leader di Fratelli d’Italia si dice “pronta a valorizzare lo sport e gli stili di vita sani“. La presidente di FdI cita il caso dell’Islanda, che a detta sua è passata da essere negli anni ’90 la nazione europea con il più alto tasso di consumo di droghe, alcol e tabacco tra i giovani e i giovanissimi a diventare un modello virtuoso “istituendo una specie di diritto allo sport grazie a un programma di investimenti sugli impianti sportivi e al sostegno economico per le fasce più deboli”. In tal modo, spiega Meloni, “l’Islanda è riuscita a costruire una generazione di sportivi sani e vincenti“. E ricorda la storica partecipazione dell’isola ai Mondiali 2018, “in cui ha anche pareggiato con l’Argentina di Messi”.

MELONI: “BORSE DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI”

Poi Meloni passa a illustrare il programma di Fratelli d’Italia per i giovani e lo sport: “Istituiremo borse di studio per meriti sportivi. Quanti Totti, Juri Chechi, fratelli Abbagnale ci siamo persi in questi anni perché non hanno avuto la possibilità di fare sport? E quanti di loro sono finiti inghiottiti dalle devianze che affliggono i nostri ragazzi quando vengono lasciati soli?”. Per la leader della destra, “investire sui giovani significa investire sul futuro. Coltivare il talento, combattere le droghe e le devianze. Crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati, carichi di quei valori che solo lo sport può dare”.

LETTA: “VIVA LE DEVIANZE”

Il termine ‘devianze’ non passa inosservato e diventa tema di scontro politico. Il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter scrive: “Io lo penso e lo dico, viva le devianze”. Poi, intervistato da ‘Radio Popolare’, aggiunge: “Evviva le devianze, la forza delle società è data dalla ricchezza delle diversità. Due idee dell’Italia si confronteranno il 25 settembre: la nostra basata sulla libertà delle persone, una società che cerca di includere, crea lavoro e lotta contro le precarietà, l’altra è una società che va per le spicce, dove presunte maggioranze vogliono imporre regole a tutti”.

Ma dal Pd arrivano diverse reazioni alle parole di Meloni. La deputata Laura Boldrini osserva: “Concetto da Ventennio. Chi sarebbero i ‘deviati’ per la destra, chi non risponde allo stereotipo dominante? E comunque ai veri problemi dei giovani servono ben altre soluzioni”. Anche Alessandro Zan, padre del disegno di legge contro l’omotransfobia bocciato dal Senato, commenta il caso: “Prima il no urlato contro la presunta ‘lobby lgbt’ davanti ai neo franchisti, ora il contrasto alle ‘devianze’ per crescere ‘nuovi italiani sani e forti’. È il vocabolario di Giorgia Meloni a svelare in modo chiaro il programma della destra“.

MELONI CHIARISCE IL SENSO DI ‘DEVIANZE’

Sulla vicenda torna quindi la stessa Meloni, in un nuovo video Facebook in cui attacca la sinistra: “Non so se la questione sia insultare per forza Giorgia Meloni, e dimostrare così che non si hanno argomenti, o se il Pd crede davvero alle cose che sta dicendo e scrivendo. Nel qual caso, sono molto peggio di quanto credessimo”.

La leader di FdI aggiunge: “Wikipedia dice che le devianze sono comportamenti che violano le norme. Ancora meglio, il sito adolescenza.it che si occupa di ragazzi dal punto di vista scientifico ci spiega meglio il tema delle devianze giovanili, dicendo: ‘In adolescenza, tali comportamenti si possono manifestare con modalità che si differenziano per persistenza e gravità, da atteggiamenti più di natura oppositiva quali disobbedire o mentire, la violazione delle leggi, l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti, il vandalismo e la violenza contro la persona. Letta, viva le devianze?”, conclude Meloni.

LE DEVIANZE SECONDO FRATELLI D’ITALIA

E sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia compare anche un elenco delle devianze a cui fa riferimento la leader: “Droga, alcolismo, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, disturbi alimentari, bullismo, baby gang, hikikomori“. La stessa lista viene postata anche su Twitter, ma dopo poco il tweet viene eliminato.

