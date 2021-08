Lavoro, Damiano: “Basta atteggiamenti predatori di alcune aziende”

ROMA – “Ci auguriamo che il ministro Andrea Orlando e il viceministro Alessandra Todde portino a compimento il loro decreto anti-delocalizzazioni selvagge“. Lo dichiara Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e consigliere Inail, in risposta alle affermazioni del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha accusato il. ministro Orlando di avere un “atteggiamento punitivo verso le aziende”.

“Mettere vincoli- spiega Damiano- e prevedere una restituzione di risorse da parte delle aziende che spostano impianti produttivi efficienti e redditizi in altri Paesi, dopo aver ricevuto aiuti dallo Stato italiano, per andare alla ricerca di nuovi incentivi e di lavoratori meno costosi e con meno diritti, è il minimo che ci si possa attendere in questa situazione. Pretendere procedure di confronto preventivo e non licenziamenti ‘ad nutum’ di stampo antico, tramite mail o whatsapp, è un indispensabile segno di civiltà nelle relazioni industriali che ci sentiamo di pretendere. L’atteggiamento miope e predatorio di talune aziende, in questo caso di alcune ‘prestigiose’ multinazionali, va assolutamente fermato e non va confuso con i bravi imprenditori, la stragrande maggioranza, che creano e proteggono il lavoro in Italia”, conclude.