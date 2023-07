Giffoni Film Festival, Sannino: “Dopo ‘Mare Fuori’ sogno di lavorare con Muccino”

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – Ha interpretato Carmela nella serie italiana dei record amata anche oltre confine: ‘Mare Fuori’. Oggi Giovanna Sannino è tra gli ospiti attesissimi alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival (in programma fino al 29 luglio). “È davvero una grande emozione ed un grande onore essere ospite di un festival di cui si è sentito parlare sin da quando si è bambini e l’affetto dei giovanissimi giurati regala davvero un’emozione fortissima”, ha detto Sannino, emozionantissima durante l’incontro con i ragazzi. L’esperienza della serie ambientata in un carcere minorile napoletano, di cui sono attualmente in corso le riprese della quarta stagione “è stato ed è un viaggio meraviglioso, un viaggio introspettivo in una realtà difficile che racconta di ragazzi e ragazze in questo carcere minorile, che racconta la sofferenza, le vite interrotte, i sogni, dove non si conosce l’affetto ma la fame. Girare questa serie è stato per me un forte impatto emotivo”.

Durante l’incontro con i giffoner, l’attrice si è interrogata sui motivi del successo del prodotto televisivo. “Qui c’è amore e legami ma il motivo è anche perché sui giovani pesa molto anche la tragedia della pandemia che ha portato all’esasperazione la necessità di non essere e sentirsi soli, perché appunto siamo ‘indispensabile’ l’uno con l’altro”, ha sottolineato Sannino riprendendo il tema dell’edizione di quest’anno del Festival, ‘gli Indispensabili’. Oggi “ci viene dato poco spazio per sognare, abbiamo difficoltà a sognare, ci viene chiesto di seguire degli algoritmi precisi e di essere produttivi“. Con ‘Mare Fuori’ “noi abbiamo sognato e sognando sognando ce l’abbiamo fatta“.

GIFFONI FILM FESTIVAL, SANNINO: “MARGHERITA BUY UN’ICONA, SOGNO DI LAVORARE CON MUCCINO”

L’attrice ha poi concluso l’incontro svelando i suoi miti: “Margherita Buy è un’immensa icona del cinema con una lista di riconoscimenti straordinaria. Il mio sogno, però, è lavorare con Gabriele Muccino. A teatro farei tutto Eduardo De Filippo, sono letteralmente innamorata delle sue opere da quando sono piccola”.