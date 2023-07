Giffoni Film Festival, Verdone: “Il mio sogno? Rischiare con qualcosa di diverso”

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) – Tantissimi fan al Giffoni Film Festival per l’arrivo di Carlo Verdone, Ludovica Martino e sagiovanni che si sono concessi al pubblico per selfie e autografi. Il trio alla 53esima edizione del festival per presentare la seconda stagione di ‘Vita da Carlo’, che ha lasciato la piattaforma Prime Video e per debuttare il 15 settembre in esclusiva su Paramount+.

GIFFONI FILM FESTIVAL, VERDONE: “DOBBIAMO AVERE CURA DEI GIOVANI E DELLE LORO ASPETTATIVE”

“I giovani sono il futuro del nostro Paese, dobbiamo avere cura di loro e delle loro aspettative. In questo lavoro ho dato a Ludovica e ‘sangio’ la mia esperienza e loro l’energia. Se non comprendi il loro mondo non riesci a raccontare storie vere“, ha detto Verdone a una platea gremita di giovani. A proposito della nuova generazione “Ludovica e sangiovanni mi hanno dato tanta soddisfazione: lui viene dalla musica ma si è dimostrato un valido attore, lei invece, è già un’attrice di successo. Se la serie è venuta bene è anche grazie a loro“, ha aggiunto il regista e attore.

Per il giovanissimo cantautore, lanciato dal talent show di ‘Amici di Maria De Filippi’ “è stato un onore aver lavorato in questa serie. Avrò delle battute in veneto, che non è proprio il dialetto di Carlo. Mi sono sentito molto vicino alle sue emozioni giovanili, sono le stesse che provo tutti i giorni”, ha detto ‘sangio’. “Secondo me avrà un futuro da attore”, ha aggiunto Verdone.

Per Ludovica è sogno che si realizza. “Non mi aspettavo che Verdone mi scegliesse, ho sempre pensato che fosse irraggiungibile“, ha detto Ludovica. “Quando mi ha chiamata ho fatto un salto di gioia. Sono cresciuta con i suoi film, mi grata e fortunata”, ha detto l’attrice.

Nel corso dell’incontro è stata mostrata una clip dai nuovi episodi di ‘Vita da Carlo’. Le immagini raccontano il primo incontro tra Verdone, sangiovanni (nei panni di loro stessi, ndr) e Maria F. (Martino, ndr). Nella serie Carlo vuole girare un film d’autore che racconta la sua vita. Il produttore gli ha suggerito sangiovanni per interpretare Verdone da giovane. “E poi ci sarà un colpo di scena che non vi svelerò”, ha detto l’attore e comico. Nel cast ci sono anche Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Caterina De Angelis e Antonio Bannò.

GIFFONI FILM FESTIVAL, VERDONE: “SOGNO DI RISCHIARE CON QUALCOSA DI DIVERSO”

Spazio anche ai sogni di Verdone. “Anche in età matura un piccolo sogno lo mantengo, altrimenti la vita è come se si fermasse. In genere accade questo: quello che tu speri possa succedere non succederà. Quello che tu non speri succede. La vita è sempre così. Non sarà sempre un cerchio, ci saranno momenti di gioia e anche momenti negativi”, ha risposto Verdone, che desidera “fare una cosa diversa nel mio lavoro, anche rischiando di avere poco pubblico. A quel punto potrei dire di aver fatto vedere un pezzo della mia anima che nessuno conosce. I miei due libri ad esempio mi rappresentano molto meglio dei film, dove mostro solo una parte di me. C’è voluto coraggio – ha proseguito – a rappresentare me stesso in una serie. Perché devo nascondere le mie debolezze? Sono ansioso e fragile e se questo fa ridere io sono disposto a vedere queste défaillance, ma almeno sono vero“, ha sottolineato Verdone, che ha concluso: “ho abbandonato i miei personaggi, si diventa ridicoli se insisti. Quindi ora cerco di essere sempre me stesso“.