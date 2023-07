Domenica sera Zaki arriva a Bologna, il 30 luglio la festa in piazza Maggiore

ROMA – Domani sera Patrick Zaki arriverà a Bologna e sarà accolto all’Università, alle 20.30, dove si è da poco laureato. Lo annuncia la stessa Alma Mater, precisando che dopo l’arrivo all’aeroporto di Malpensa, Zaki sarà accompagnato all’Università dal rettore Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli. L’appuntamento è in rettorato nella sala dell’VIII Centenario. Quanto alla festa pubblica in piazza Maggiore, che il sindaco Matteo Lepore ha annunciato di voler organizzare, è fissata per domenica 30 luglio alle 20.

Il ricercatore arriverà dall’Egitto con un volo di linea dopo aver rifiutato un trasporto aereo offerto dal Governo italiano. In quanto attivista di diritti umani, il giovane ha voluto con questo gesto restare indipendente dalla politica.