Zaki rifiuta il volo di Stato, Crosetto: “Meglio così risparmiamo”

ROMA – Cambio di programma per Patrick Zaki, che aveva annunciato il suo arrivo a Bologna per questa mattina. A causa di un intoppo burocratico infatti, ha scritto l’ex studente dell’Università di Bologna su Twitter, il suo arrivo in città sarà rimandato a domani.

“C’è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno- ha scritto su Twitter Zaki spiegando il ritardo del suo rientro- quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%”.

Lo studente dell’Università di Bologna ha deciso di non tornare in Italia con un volo di Stato preferendo uno di linea. Essendo un attivista di diritti umani, ha voluto con questo gesto restare indipendente dalla politica. “Quella di Patrick Zaki è una scelta personale, ci ha anche fatto risparmiare dei soldi. Quindi va bene così”, ha commentato ai microfoni di Sky il ministro delle Difesa Guido Crosetto.