Mare Fuori, Maria Esposito tra i protagonisti del musical

ROMA – Da oggi al via la prevendita per i biglietti del ‘Musical Mare Fuori’, la trasposizione teatrale della serie tv Rai-Picomedia. Il musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e avrà tra i protagonisti, anche alcuni tra i volti più amati della serie tv. Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie.

Per il 2024, dal 20 gennaio, il musical farà tappa al Teatro Duemila di Ragusa, quindi dall’1 febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi l’1 marzo a Roma al Teatro Brancaccio, e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna. Info e biglietti su www.ticketone.it.