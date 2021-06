Euro 2020, Uefa nega le luci arcobaleno a Monaco

Di Marco D’Avenia

ROMA – Secondo quanto ha potuto apprendere la ‘Bild’, la Uefa avrebbe negato alla Germania l’installazione delle luci arcobaleno lungo la Allianz Arena di Monaco, dove domani andrà in scena Germania-Ungheria. Una “decisione nata in un contesto politico”, riferiscono fonti vicine alla Uefa e per questo bocciata. Per sostenere la causa LGBT sono state proposte altre date al massimo organo del calcio europeo. Come ad esempio il 28 giugno, oppure un giorno fra il 3 e il 9 luglio, date però in cui non sono in programma gare a Monaco.

Immediate le reazioni del mondo politico. Il primo ministro bavarese, Markus Söder, ha dichiarato: “L’arcobaleno sarebbe un segnale che rappresenta la libertà della nostra società”. Mentre queste sono le parole del portavoce del governo, Steffen Seibert: “La bandiera arcobaleno rappresenta come vogliamo vivere, nel rispetto reciproco e senza discriminazioni”.