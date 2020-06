A Pescara in spiaggia telecamere intelligenti per il giusto distanziamento

ROMA – Otto telecamere intelligenti con uno speaker che ci dira’ se siamo al distanziamento giusto in spiaggia e altre 18 in Piazza Muzii, per verificare il rispetto dei protocolli nel luogo della movida, ma anche acquisire informazioni in caso di comportamenti scorretti o episodi di cronaca. E’ stato presentato questa mattina a Pescara dal sindaco Carlo Masci, dal comandante della Polizia municipale Danilo Palestini e dal dirigente del settore Innovazione del Comune di Pescara Paolo Santucci, il primo passo di un progetto sperimentale di monitoraggio della spiaggia e della citta’. La priorita’, ha sottolineato Masci “non sara’ quella di sanzionare, ma di supportare i cittadini nel rispetto delle regole”. Per il quadrilatero della movida il principio e’ lo stesso, ma in piazza Muzii le intenzioni sono, oltre che quelle di assicurare il rispetto delle norme di prevenzione, anche quelle di intervenire su eventuali episodi di violenza. “Chi e’ abituato a comportarsi in modo corretto e civile, a rispettare le regole non avra’ difficolta’ rispetto a un’azione che mettiamo in campo nell’interesse di tutti. A quanti invece intendono comportarsi in maniera illecita- ha aggiunto- va rivolto l’invito a capire che ora saranno sorvegliati, individuati e sanzionati”.