Vaccino, Figliuolo: “Oltre 16 milioni di somministrazioni, a maggio altre 15 milioni di dosi”

POTENZA – “A parte il milione e mezzo di dosi Pfizer già arrivate e le prime 180mila di Johnson and Johnson, dal 27 al 29 aprile arriveranno oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 al 4, 5 maggio ulteriori 2,6 milioni di dosi. Per maggio le stime mi danno oltre 15 milioni di dosi in Italia“. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo, visitando l’hub vaccinale regionale a Matera nel primo pomeriggio di oggi insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio e al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. La visita rientra nel consueto giro tra le regioni per l’andamento della campagna vaccinale.

“Ieri la Basilicata ha fatto un ottimo trend – ha aggiunto Figliuolo – arrivando a 3.700 vaccini, con una capacità di contribuire in maniera bilanciata alle 500mila dosi nazionali, perché la Basilicata ha come target tra i 3.600 e i 3.700 vaccini”.

Figliuolo ha poi sottolineato che “la campagna va avanti e procede in maniera regolare”: su tutto il territorio nazionale, è stata infatti oltrepassata la soglia dei 16 milioni il numero totale di somministrazioni effettuate nell’ambito della campagna vaccinale (16.271.272, secondo l’ultima rilevazione).