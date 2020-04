Borse di studio ai lettori della Dire per i master Digital Coach

ROMA – Digital Coach, la scuola di formazione professionale specializzata nell’erogazione di corsi in ambito web e digital marketing, in questo periodo in cui il Coronavirus ha rivoluzionato le modalità lavorative di molte aziende e professionisti, ha deciso di mettere a disposizione delle borse di studio gratuite per i principali Master del proprio pacchetto didattico.

La scuola un vasto un catalogo di master e corsi di specializzazione nel settore digitale. La competenza, l’esperienza e la professionalità dello staff, dei docenti e dei collaboratori sono, da oltre dieci anni, il tratto distintivo e il valore aggiunto della scuola, caratteristiche che hanno permesso a Digital Coach di raggiungere l’eccellenza nel settore.

I destinatari delle borse di studio sono impiegati, collaboratori, liberi professionisti, imprenditori, soci di aziende di settori ad alto rischio quali: turismo, ristorazione, bar, eventi, fitness, retail.

I corsi offerti sono orientati alla pratica e garantiscono una formazione completa nel digitale insegnando soprattutto a svolgere realmente le professioni legate al digital marketing, attraverso le esercitazioni che seguono quasi ogni lezione e le esercitazioni avanzate riservate ad alcuni percorsi specifici e tramite le work experience.

I lettori dell’agenzia di stampa Dire potranno candidarsi inviando una richiesta compilando questo form

La domanda di candidatura dovrà essere spedita entro il 30 aprile.

Un’apposita commissione vaglierà le domande pervenute e selezionerà la proposta che avrà spiegato nel miglior modo per quale progetto intenderà utilizzare la formazione che riceverà grazie ad uno tra i 4 Master di Digital Coach:

● Digital Marketing

● Web Marketing

● Social Media Marketing

● e-Commerce

Digital Coach, inoltre, mette a disposizione, sempre gratuitamente, per il 2° e il 3° classificato il corso Lavorare in proprio online.