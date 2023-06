‘Secret Invasion’, il regista: “Nell’Universo Marvel arriva la storia di un uomo senza superpoteri”

ROMA – Da oggi su Disney+ è disponibile ‘Secret Invasion’, la prima serie della Fase Cinque dell’Universo cinematografico Marvel. Basato sull’omonimo fumetto del 2008, scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Leinil Yu, lo show in 6 episodi è dedicato a un uomo senza superpoteri. Si tratta di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, ex agente dello S.H.I.E.L.D.

SECRET INVASION, IL REGISTA ALI SELIM: “È LA STORIA DI UN UOMO, NON DI UN SUPEREROE”

“Senza fare spoiler, penso che questa serie abbia un tono molto diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nell’Universo Marvel. È la storia di un uomo, non un supereroe, che non ha i superpoteri a cui pensiamo: come il volo e la forza. I superpoteri di Nick riguardano la persuasione, l’empatia e la negoziazione“, ha spiegato il regista Ali Selim all’agenzia Dire.

SECRET INVASION, COSA RACCONTA

Nella nuova serie Marvel Studios, ambientata nel presente MCU, Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

SECRET INVASION, ALI SELIM: “PER LA PRIMA VOLTA APPROFONDIAMO LA VITA PERSONALE DI NICK FURY”

“Penso che ci siano molte rivelazioni su Nick Fury, non abbiamo mai approfondito la sua vita personale o quella interiore. Si tratta di un essere umano e non di un supereroe. Si tratta di questioni di fiducia, paranoia e sospetto che sono molto attuali. Questo – ha continuato il regista – la rende immediatamente una storia più cupa. Ci siamo ispirati ai film classici del cinema noir piuttosto che ai film di fantascienza o ai film di supereroi. Credo che il pubblico percepirà una grande differenza e allo stesso tempo sentirà che, grazie a Nick Fury, fa ancora parte dell’Universo Marvel“.

Nel cast anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.