FOTO | VIDEO Venezia riparte con la Vogada della Rinascita: omaggio agli operatori sanitari e esibizione del coro de La Fenice

ROMA – Venezia riparte con la ‘Vogata della Rinascita’ e rende omaggio agli operatori sanitari, in prima linea contro il Coronavirus. Supportata dal Comune di Venezia e voluta dal Panathlon Club di Venezia, l’evento rappresenta un primo passo verso la ripresa effettiva, nel rispetto delle normative anti Covid-19, della città e della stagione delle regate. Alla manifestazione, che ha avuto il via questa mattina dalla Darsena dell’Arsenale, hanno preso parte anche l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg, e l’ambasciatore del Giappone, Hiroshi Oe, e il console generale francese, Cyrille Rogeau. Ad omaggiare agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus, l’alzaremi davanti all’ospedale di Venezia. La manifestazione si e’ conclusa con l’esibizione del coro del Teatro La Fenice, che, davanti la Basilica della Salute, ha intonato l‘inno d’Italia, il “Va’ Pensiero” e l’inno di San Marco.

Davanti alla Basilica della Salute in scena la musica della #rinascita di Venezia.

Grazie al coro e all’orchestra del @teatrolafenice ❤#VogadaDellaRinascita #WorldMusicDay2020 pic.twitter.com/DdZLNaPGpc — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) June 21, 2020