Ambiente, Bologna lancia forum online per parlare di biodiversità

BOLOGNA – Un forum digitale per rilanciare i temi della biodiversità e della sostenibilità ambientale e, anche, iniziare a ripensarli in vista del futuro. E’ l’obiettivo di Fondazione Fico di Bologna che con la campagna ‘Biodiversità, futuro della terra’, da domani ha in programma una serie di iniziative in collaborazione con la Food and Agricolture Organization of the United Nations (Fao) e la campagna già attiva ‘Spreco Zero‘.