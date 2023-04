Elon Musk pazzo per ‘Blue’ degli Eiffel 65, ironia per le spunte di Twitter?

ROMA – Space X esplode a tre minuti dal lancio, e Elon Musk si consola con una indimenticabile hit italiana Anni 90: ‘Blue’ degli Eiffel 65. Il patron di Tesla ieri ha postato su Twitter il link a Spotify della celebre canzone disco che ha fatto ballare più di una generazione commentando: “Great song”. La canzone è ambientata in un mondo alieno abitato da omini blu, che nel video del singolo ondeggiano a ritmo dell’indimenticabile hit.

La dichiarazione d’amore potrebbe celare un ‘velato’ riferimento alle spunte blu di Twitter, garanzia di un profilo verificato, diventate ultimamente a pagamento. Il social sta rimuovendo un po’ alla volta il simbolo dai profili di chi lo aveva ottenuto rispettando i criteri in vigore precedentemente all’acquisizione di Musk. A perdere la spunta è stato nelle scorse ore anche il profilo @Pontifex_it di Papa Francesco (che è stato in seguito ‘graziato’ con una di colore grigio). Chi volesse il simbolo di verifica dovrà iscriversi a Blue, la versione a pagamento del social network.

Era il 1999 quando ‘Blue’ per la prima volta risuonava nelle radio italiane, per diventare in breve tempo un successo mondiale, ricevendo anche una candidatura ai Grammy Award. Con oltre 15 milioni di copie, ‘Blue’ è uno dei singoli italiani che ha venduto più copie a livello mondiale.

