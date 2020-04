Coronavirus, aumentano gli avvistamenti di delfini nello Stretto

REGGIO CALABRIA – Si sono moltiplicati gli avvistamenti di delfini, come di altri cetacei, nello Stretto fra Reggio Calabria e Messina. Benchè il loro passaggio non sia inusuale in queste ultime settimane, complice il blocco totale delle attività marine, branchi di delfini anche numerosi si sono avventurati vicino alla costa dove vi è maggiore possibilità di poter trovare più nutrimento. Il più degli avvistamenti sono avvenuti in prossimità del litorale di Reggio Calabria dai borghi di Catona a Pellaro e Lazzaro.