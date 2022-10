Eurovision 2023, 37 i paesi in gara. Tre abbandonano per “risparmiare”

ROMA – Sono 37 i Paesi che gareggeranno ad Eurovision 2023, tre in meno rispetto allo scorso anno. La kermesse, in programma a Liverpool il 9, l’11 e il 13 maggio, ne vedrà in finale solo 26. Tra questi le ‘Big 5’ – Spagna, Inghilterra, Francia, Italia e Germania – e l’Ucraina, posizione che ha guadagnato di diritto essendo l’ultimo vincitore.

L’Ebu, European Broadcasting Union, ha comunicato con un video i Paesi che si sfideranno per la vittoria. Mancano alla lista il Montenegro, la Bulgaria e la Macedonia del Nord. Tutti e tre hanno rinunciato per questioni economiche, per “risparmiare”, come si legge in un comunicato rilasciato dalla Macedonia.

“Una simile decisione- si legge- è nel migliore interesse dei cittadini, tenendo conto del fatto che i costi sono aumentati a causa della crisi energetica, che occupa una larga parte del budget del servizio pubblico, ma anche del fatto che la quota di partecipazione all’Eurovision 2023, che fino allo scorso anno era di 39.143 euro, ci si aspetta aumenti il prossimo anno. Questa decisione consentirà di risparmiare fondi che avrebbero dovuto essere allocati per la permanenza della delegazione a Liverpool, dove l’Eurovision 2023 si terrà”.

