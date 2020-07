Uffizi, effetto Ferragnez: boom di visitatori con +27% di giovani

FIRENZE – “Effetto Ferragnez agli Uffizi”, nel weekend infuocato di polemiche per la presenza dell’influencer Chiara Ferragni (difesa poi sui social dal marito Fedez) nel celebre museo fiorentino.

“Oltre all’inedito dato degli Uffizi trend topic su Instagram e Twitter, c’e’ quello, concreto di ben 9312 visitatori accorsi in Galleria tra venerdi’ e’ domenica: +24% rispetto a quello precedente, quando erano stati 7.511″. Cosi’ in una nota il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt.

“Ma non solo- aggiunge soddisfatto- oltre al dato della crescita generale, che per la prima volta dalla riapertura post lockdown testimonial indica piu’ di 3.000 persone al giorno di sabato e domenica, annotiamo com immenso piacere un vero e proprio boom di giovani in museo: da venerdi’ a domenica abbiamo avuto tremilaseicento tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in piu’, con un aumento del 27%”. “

“In questo fine settimana abbiamo visto, letto e sentito un sacco di tuttologi che ci hanno insegnato di tutto e di piu’. Alla luce di questi numeri- scherza Schmidt- posso solo dire che mi dispiace per loro…”.