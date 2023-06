Japan Italy Economic Federation e Future Food Institute siglano un’intesa

ROMA – Siglato a Roma il memorandum tra Japan Italy Economic Federation (JIEF) e Future Food Institute (FFI), con lo scopo di rafforzare le relazioni istituzionali, economiche e accademiche tra Italia e Giappone verso un modello di sviluppo ecologico integrale allineato con gli SDGs. Grazie al memorandum siglato dai due presidenti, Daniele Di Santo per JIEF e Sara Roversi per FFI, avente ad oggetto un’ampia collaborazione su attivitacomuni e la condivisione di buone pratiche, competenze e opportunita, le due organizzazioni puntano a costituire un ponte tra i due paesi in tema di sostenibilita, sicurezza alimentare e transizione ecologica, “Sono particolarmente orgoglioso della firma di questo accordo. L’autorevolezza, la visione, le progettualità di alto profilo del Future Food Insitute trovano naturale corrispondenza in una organizzazione come JIEF, che nasce con lo scopo di esprimere un gruppo compatto di interessi e relazioni finalizzati a potenziare quel naturale senso di amicizia e di collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni tra Italia e Giappone. Ora piu che mai, di fronte a sfide epocali, questi due paesi sono chiamati a dialogare e cooperare per trovare soluzioni comuni alla insostenibilitadel nostro modo di vivere e del nostro sistema economico e sociale”, ha commentato il presidente di JIEF Daniele Di Santo.

Future Food Institute, fondato a Bologna nel 2014 e attivo già dal 2018 in Giappone, rappresenta una vera eccellenza grazie ad un ecosistema che fa dell’educazione e dell’innovazione strumenti chiave per affrontare le grandi sfide del futuro e sostenere l’implementazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs). L’organizzazione e attiva in entrambi i Paesi grazie ad una sede a Tokyo e un Living Lab a Kyobashi, e una sede a Bologna e un Living Lab nel centro della città, frequentato da circa tremila persone al giorno. In aggiunta la sede a Pollica (SA), Comunità Emblematica della Dieta Mediterranea UNESCO, dove è presente un Campus diventato un punto di riferimento internazionale per la formazione e per la sperimentazione del concetto di Sviluppo Ecologico Integrale. Per le sue progettualità di alto profilo e per la fitta rete di relazioni internazionali già consolidate – con governi, Agenzie delle Nazioni Unite, centri di ricerca, associazioni e imprese – FFI, collaborando con JIEF, fungerà da tramite per costruire un ponte che dall’Italia e dal Giappone si estenda verso altri Paesi. L’accordo di partenariato, inserendosi nel quadro dell’Agenda 2030, rafforzerà l’impatto di FFI e JIEF per supportare a livello globale le aziende nel loro percorso di innovazione verso soluzioni più sostenibili.

Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute, dichiara: “Siamo felici di arricchire il nostro ecosistema con la collaborazione con la Federazione JIEF, che rafforzerà il lavoro che portiamo avanti dal 2018 in Giappone. Un’azione confluita prima nell’inaugurazione del Future Food Living Lab di Tokyo e poi nelle tante attività internazionali di cui siamo protagonisti in Giappone e con il Giappone: ad esempio, i side events del G7; i Boot Camp per classi intergenerazionali; i programmi formativi dedicati a manager di singole aziende; le attività scientifiche in collaborazione con Università e Centri di Ricerca; i progetti di innovazione a supporto delle imprese per lo sviluppo di soluzioni più sostenibili. L’unione con JIEF nasce nello specifico dai tre giorni di lavoro – dal 19 al 21 maggio – di RegenerAction a Pollica: un evento che ha accolto una cospicua delegazione giappone e numerosi ospiti da ogni parte del mondo. E che – sono lieta di annunciarlo – a novembre 2023 avrà luogo in lingua giapponese a Tokyo nell’area di Kyobashi: perchè RegenerAction è stata una grande opportunità (da replicare) per agire insieme per la rigenerazione del Pianeta, partendo anche da accordi bilaterali strategici come questo”.