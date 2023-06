Un matrimonio mostruoso, il cast: “I mostri di oggi sono i social”

ROMA – A due anni da ‘Una famiglia mostruosa’, Volfango De Biasi torna sul grande schermo con il sequel ‘Un matrimonio mostruoso’. Dal 21 giugno nelle sale con 01 Distribution, è il primo film italiano a inaugurare la campagna del ministero della Cultura ‘Cinema Revolution’ (fino al 16 settembre pellicole italiane ed europee a 3,50 euro).

De Biasi torna a raccontare i mostri reali o metaforici che sono all’interno delle famiglia e, più in generale, della società tra avidità, matrimoni di convenienza e volgarità. Ma anche le crisi in coppia, la difficoltà di rimanere se stessi e di reinventarsi nelle relazioni. Non mancano poi riflessioni sul bullismo, attraverso i personaggi più giovani, e le discriminazioni di genere attraverso il personaggio di Paolo Calabresi: se nel primo film è lo zio Nanni, in ‘Un matrimonio mostruoso’ è una ‘Marilyn’ no gender di nome Isidora, che conquista il cuore del coattissimo personaggio di Maurizio Mattioli (interprete del papà di Stella, Ilaria Spada).

LA STORIA

‘Un matrimonio mostruoso’ (prodotto da prodotto da Fulvia e Federica Lucisano) si apre con il funerale di Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. E non è sempre vero che se ne vanno i migliori.

Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito. Stella decide di approfittare della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e Brunilde, riuscendo a scalzare nel cuore del vampiro la strega. Ma Brunilde non si dà per vinta: è pronta a tutto per salvare il suo secolare matrimonio.