Cinema Revolution, dall’16 giugno al 16 settembre film italiani ed europei a 3,50 euro

ROMA – Con un investimento di circa 20 milioni di euro, il ministero della Cultura promuove la campagna ‘Cinema Revolution-Che Spettacolo L’Estate’, che trasforma i mesi più caldi dell’anno in una stagione straordinaria di film e promozioni.

CINEMA REVOLUTION, LUCIA BORGONZONI (MIC): “FACCIAMO RIPARTIRE SULLE SALE E PUNTIAMO SUI GIOVANI”

“Non possiamo più rimandare: quest’anno dobbiamo far ripartire le sale“. A dirlo è Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero Cultura, in occasione della presentazione alla Casa del Cinema di Roma. Dal 16 giugno al 16 settembre nelle sale che hanno aderito saranno emessi biglietti a 6,50 euro per i film italiani ed europei: 3,50 euro saranno pagati dallo spettatore (non sono richiesti coupon o registrazioni) e 3 euro rimborsati dal Mic agli esercenti.

L’obiettivo della campagna è anche puntare sui giovani. “Dobbiamo lavorare sui ragazzi, c’è ancora molto da fare. Alcuni di loro non hai mai messo piede in una sala. Serve una rieducazione alla sala e riportare i giovani al cinema non solo con i blockbuster ma anche con i film italiani ed europei”, ha sottolineato Borgonzoni, che ha aggiunto: “A sostenerci saranno anche alcuni creator, amatissimi da giovani. Chi meglio di loro per parlare alle nuove generazioni?!“.

CINEMA REVOLUTION, VITTORIA PUCCINI: “LE SALE È UN BENE CHE RIGUARDA TUTTI”

A supporto della campagna sono intervenute all’incontro Vittoria Puccini e Paola Minaccioni. “Non parlo da attrice ma da fruitrice del cinema. Le sale sono un bene primario e non accessorio, è un qualcosa che ci riguarda tutti come cittadini perché sono un luogo di aggregazione sociale“, ha detto Puccini, che ha concluso: “L’isolamento è stato faticoso, quindi bisogna riportare le persone e soprattutto i giovani nelle sale per vivere una condivisione reale (e non attraverso lo schermo di un telefono, ndr)”.

CINEMA REVOLUTION, PAOLA MINACCIONI: “BASTA DIRE ‘TANTO POI IL FILM ME LO VEDO A CASA'”

Minaccioni spera che “questo incentivo aiuti a far capire che quando diciamo ‘tanto poi il film me lo vedo a casa’ alla fine non lo vedremo mai. Queste rivoluzioni culturali avvengono piano piano”. Un messaggio forte “sostenuto da un grande investimento: le sale sono importanti presidi sociali e culturali, riteniamo- ha detto Borgonzoni- che sostenerle sia un dovere e per questa estate abbiamo messo a punto un gioco di squadra che vede il governo e l’intero sistema cinematografico italiano scendere in campo per la loro ripartenza. Ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione del progetto ed invito il pubblico a vivere un’estate magica all’insegna di ‘Cinema Revolution che, ne sono certa, sarà un successo”.

Tra i film in programma ‘Rapito’ di Marco Bellocchio, ‘Denti da squalo’ di Davide Gentile’, ‘Emily’ di Frances O’Connor, ‘I peggiori giorni’ di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone e molti altri.

La campagna farà da ponte tra i due momenti di ‘Cinema in Festa’: 11-15 giugno e 17-21 settembre con biglietti a 3,50 euro per tutti film. Il programma delle proiezioni è già disponibile su cinemarevolution.it.