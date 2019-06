‘Don Matteo’, ‘Chef’ e gli ‘Europei Under 21’: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Don Matteo 11 | 21.30

Celebre serie tv con protagonista il ‘parroco-detective’ Terence Hill. Nella puntata in onda stasera i Carabinieri indagano sull’aggressione di una donna coinvolta nell’incidente in cui anni prima ha perso la vita la figlia di Cecchini. Don Matteo accoglie in canonica il piccolo Cosimo, figlio della vittima, a cui il Maresciallo si affeziona.

Rai 2

Europei Under 21 | 20.50

Incontro Germania – Serbia.

Rai 3

Chef – La ricetta perfetta | 21.20

Carl Casper è lo chef di un celebre ristorante di Los Angeles. Il cuoco licenziato dal boss ed estromesso dal mercato degli chef losangelini, decide di ricominciare dal basso, e noleggia un furgone sul quale cucinerà e venderà street food, spostandosi da Miami a New Orleans al cuore del Texas, il tutto documentato sul web dal figlio.

Rete 4

Diritto e rovescio | 21.30

Approfondimento politico e di attualita’. Protagonisti le persone comuni, che potranno raccontare le difficolta’ incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5

All together now | 21.30

Talent show condotto da Michelle Hunziker. Un gruppo di aspiranti cantanti si esibiscono di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Italia 1

Autobahn – Fuori controllo | 21.25

Action-thriller con un cast da Oscar. Casey deve tornare nella mala vita per aiutare la fidanzata malata. La sua sara’ una missione rischiosissima.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Dragon Trainer | 21.30

Un ragazzino di 11 anni, figlio di un vichingo, deve affrontare e domare un drago come rito di passaggio nel mondo degli adulti.

Nove

Violenza stupefacente | 21.15

Attraverso tre storie di cronaca nera di straordinario impatto mediatico – gli omicidi di Desirée Mariottini, di Pamela Mastropietro e la morte di Sara Bosco – si approfondisce il fenomeno della tossicodipendenza e dello spaccio di sostanze stupefacenti che oggi, come alcuni decenni fa, è tornato pericolosamente attuale tra i giovani

Real Time

Vite al limite | 21.15

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Seguiremo il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare.