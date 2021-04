Covid, India e Brasile al collasso: vittime e contagi in aumento

ROMA – Il Covid sta mettendo in ginocchio l’India e il Brasile. Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 250.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: solo nell’ultima settimana sono state contagiate 1,59 milioni di persone. Anche il numero delle vittime è aumentato: 1.761 nelle ultime 24 ore, per un totale di 180.530. Dopo gli Stati Uniti, l’India è ora il secondo paese maggiormente colpito dopo dalla pandemia.

Sul terzo gradino del podio di questa triste classifica c’è il Brasile. Nel paese sudamericano, dove si contano 1.347 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da Covid ha raggiunto quota 374.682. Sono saliti invece almeno a 13.973.695 i casi di contagio, 30.624 in piu’ rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti.