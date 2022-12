Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 dicembre 2022

MANOVRA, LE PROTESTE DELL’OPPOSIZIONE

Si infiamma il dibattito politico sulla legge di bilancio. Il Pd denuncia l’assenza del governo in Commissione alla Camera e chiede al presidente di garantire la partecipazione ai lavori. Intanto il governo propone alcune modifiche in vista del passaggio in aula che dovrebbe avvenire entro il 21 dicembre. Viene soppressa la norma che modifica la disciplina sanzionatoria sull’uso del Pos, il reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità anziché 8 e le pensioni minime vengono innalzate a 600 euro per gli ultra 75enni, limitatamente all’anno 2023.

IL PAPA INCONTRA LA CGIL, I LAVORATORI NON SONO SCARTO

Il caporalato e le morti bianche sono una sconfitta per la società. È l’appello di papa Francesco che questa mattina in Vaticano ha ricevuto i dirigenti e i delegati della Cgil. Al sindacato, Bergoglio chiede di essere “la voce di chi non ha voce”. Rivolgendosi ai rappresentanti della sigla guidata da Maurizio Landini, il pontefice ha ricordato come disparità di genere e precariato rappresentino la “cultura dello scarto”. Il lavoro nero, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato e il caporalato, ha detto lo stesso Landini, “calpestano i diritti e la dignità di intere generazioni”.

ITALIA, CROLLO DELLE NASCITE

Gli italiani fanno meno figli. Lo registra ancora una volta l’Istat, che sottolinea come, rispetto al 2008, i primi figli nati in Italia nel 2021 sono il 34,5% in meno. Un calo progressivo e inarrestabile iniziato 14 anni anni fa, che in un anno, ha fatto registrare quasi il 3% in meno. Ma anche i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 26,8%. Il rapporto dell’Istat si sofferma sul ruolo della pandemia: nei due mesi finali del 2020 c’e’ stata una discesa marcata delle nascite, il 9,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Il crollo delle nascite tra fine 2020 e inizio 2021 è riferibile ai mancati concepimenti della prima ondata pandemica.

ITALIANI SUPERCONNESSI

Boom di schermi connessi. Il Quinto Rapporto AUDITEL-Censis certifica che tra studio, lavoro, intrattenimento, acquisti online e i rapporti con le banche e con la pubblica amministrazione, non c’è settore della vita che non sia entrato a pieno titolo nel digitale, trasformando la vita degli italiani. I numeri sono chiari. Sono 120 milioni gli schermi presenti nelle case, ben 5 per famiglia, di cui 48 milioni di smartphone e 43 di televisori, più di 93 milioni di dispositivi connessi ad internet. Per il presidente del Censis Giuseppe De Rita ora si tratta di lavorare per l’inclusione di chi è rimasto fuori dal digitale.

