Pambianchi (Ciwas): “Ci chiudono? Dicano quanti focolai ci sono nelle palestre”

ROMA – “Ci vogliono chiudere? Ci dicano, allora, dal 25 maggio a oggi quante sono state le strutture sportive controllate e quante sono state trovate non a norma. Qui non si sta decidendo sulla base delle evidenze scientifiche e sul tracciamento, ma su notizie varie e contrastanti”. A parlare è Andrea Pambianchi, portavoce del Ciwas (Confederazione italiana wellness e attività sportive) e proprietario di palestre, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire all’indomani dell’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla possibilità di chiusura ne prossimi giorni di palestre e centri sportivi.

LEGGI ANCHE: Spadafora: “Palestre e piscine aperte, prevale il buon senso”. E per gli sport di squadra sì agli allenamenti, ma senza partita

È pericoloso andare in palestra? Sileri: “Se vengono rispettati i protocolli, solo minimamente”

“Vogliamo capire dal tracciamento ufficiale delle Asl quanti focolai sono stati ricondotti alle strutture sportive- si chiede ancora Pambianchi- entro il prossimo fine settimana dovrebbero realizzare 14.286 controlli al giorno visto che parliamo di oltre 100.000 strutture sportive, tra palestre, piscine, scuole di danza e centri sportivi vari. Quale sarà la percentuale di strutture non a norma che determinerà la chiusura del settore? Se ne trovano 5.000 non a norma chiuderanno anche le altre 95.000? Lo vogliamo sapere perché il nostro è un settore che produce 4 punti percentuali di Pil e lo devono sapere i nostri clienti. Non si possono affermare cose simili con tale leggerezza”.