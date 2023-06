Flavio Insinna dice addio a ‘L’eredità’. Al suo posto Pino Insegno

ROMA – Flavio Insinna lascia L’Eredità. Ieri sera, in occasione dell’ultima puntata, ha ringraziato il suo pubblico e ha detto addio al game show di Rai1. Il conduttore, che per i telespettatori era come uno di famiglia, ha ringraziato commosso tutti quelli che dal 2018 lo seguono al timone del programma e che in questi anni ha preceduto il Tg delle 20.

♥️Famiglia de L’Eredita’♥️Grazie. Senza di voi, tutte voi,tutti voi,non sarebbe stato possibile. ♥️Grazie pic.twitter.com/BycZ6i0wiw — Flavio Insinna (@insinnaflavio) June 18, 2023

“Signore e signori, vorrei ringraziare, è un obbligo dell’anima e del cuore, la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione– ha detto Insinna- Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate medie lunghe corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate sempre. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre e ci siete sempre. Ringrazio tutti voi che fate l’eredità, la mia eredità siete voi“.

I saluti finali di Flavio Insinna a #LEredita. pic.twitter.com/ewZ4wEdjr2 — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 18, 2023

“La mia eredità siete voi- ha proseguito il conduttore- la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme. La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io ceno a casa vostra”. Un lungo applauso ha accompagnato le parole e la fine del discorso. Per Insinna, infatti, è stato proprio un vero addio.

IL NUOVO CONDUTTORE DEL PROGRAMMA

Dopo Flavio Insinna che prese le redini del programma da Fabrizio Frizzi a causa della sua prematura morte, chi condurrà L’Eredità? Voci (quasi) confermate danno ormai per certo il volto di Pino Insegno per gennaio 2024. Il doppiatore, comico e showman, da sempre vicino alla premier Giorgia Meloni, sostituirà Insinna alla conduzione di uno dei quiz più amati dagli italiani.