Milano, Sala: “Dalle prossime Comunali può venire fuori un modello diverso per il Paese”

Le elezioni a Milano come laboratorio nazionale. È l’auspicio del sindaco milanese Giuseppe Sala, che a margine di un incontro con i militanti Pd alla Balera dell’Ortica parla della prossima tornata comunale meneghina, confrontandola con quella della Capitale. “Ho incontrato Carlo Calenda l’altro giorno a Roma e lì si tratta di ripartire dal rimettere la città in ordine – spiega Sala – come sta facendo lui o come quello che sta proponendo Roberto Gualtieri”, mentre a Milano invece “c’è proprio un tema di visione della città” e “un vero confronto su una visione cittadina”. Ecco perché la speranza del sindaco uscente è che queste elezioni “siano guardate con attenzione dal Paese”, perché “ne può venire fuori un modello diverso”.

“IL PD È CASA MIA, CAMPAGNA ELETTORALE VERA SOLO A SETTEMBRE”

Il sindaco uscente, ricandidato come riferimento delle forze di centrosinistra, parla anche del suo rapporto con il Partito democratico: “Il Pd è il partito fondamentale del centrosinistra italiano e soprattutto a Milano. Io mi aspetto molto e sono certo che il mio rapporto con loro in questi anni, pur non essendo io del Pd, sia stato di una lealtà assoluta da entrambe le parti, quindi per me è casa mia”. E sui tempi della campagna elettorale per le Comunali in programma in autunno, secondo Sala, “mi sa che la vera campagna sarà in settembre, ormai siamo vicini alle vacanze, i cittadini sono più distratti, e non so quanto in luglio la campagna elettorale interesserà“.