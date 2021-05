Addio al pediatra Del Vecchio, autorevole membro della Sip

ROMA – “Ieri ci ha lasciato Antonello Del Vecchio. Era il nostro Tesoriere ed era candidato alla vicepresidenza della Società italiana di pediatria (Sip) nel prossimo Consiglio direttivo. Una perdita immensa, come pediatra, come uomo, come padre”. Così la Società guidata da Alberto Villani annuncia la scomparsa del suo autorevole membro. “Eccellente neonatologo, appassionato pediatra, ha lottato sino alla fine contro un male che se l’è portato via in pochi mesi- si legge nella nota di cordoglio- Ci lascia in eredità la sua grande umanità e il suo impegno instancabile per i bambini autistici e con fragilità neuropsichiatriche. Il presidente Alberto Villani e il Consiglio direttivo si stringono attorno alla sua famiglia. A lui- scrive la Sip in conclusione- sarà intitolato il 76° Congresso della Società italiana di pediatria che si apre il 25 maggio“.



Dal 2008 Del Vecchio era direttore della struttura complessa di Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale “Di Venere” di Bari e dal 2014 direttore del dipartimento Materno Infantile della Asl di Bari, presidente del Collegio di Direzione della stessa Asl. Dal 2014 insegnava Pediatria presso il corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Bari. Dal 2007 al 2009 è stato presidente della Società Europea di ematologia ed immunologia pediatrica (Esphi). Nel triennio 2013-2015 è stato membro del Consiglio direttivo della Società italiana di neonatologia.



Negli ultimi anni era reviewer di lavori scientifici sottomessi per pubblicazione per numerose riviste internazionali e faceva parte dell’editorial board di alcune riviste internazionali, oltre che autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.