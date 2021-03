In Francia stop Astrazeneca sotto 55 anni, Locatelli: “Non applicheremo questo divieto”

ROMA – L’Alta Autorità per la Salute francese raccomanda l’utilizzo del vaccino AstraZeneca solo per le persone di età superiore ai 55 anni. La restrizione è stata decisa poichè i disturbi emorragici gravi e rari sono stati registrati solo nelle persone di età inferiore ai 55 anni.

La decisione dell’organismo transalpino arriva il giorno dopo il via libera da parte dell’Agenzia europea all’utilizzo del vaccino anglo-svedese, giudicato dall’Ema “sicuro ed efficace”.

“Non riteniamo che sussistano restrizioni sull’impiego d’uso sotto i 55 anni del vaccino AstraZeneca come invece pare aver deciso l’autorità regolatoria francese, non applicheremo questo divieto“. Così il professor Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità, intervenuto sulla decisione francese durante la conferenza stampa al ministero della Salute.