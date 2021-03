I-Com: “Picardi segretario generale, Masulli direttore area energia”

ROMA – Nuove nomine al vertice dell’Istituto per la Competitività (I-Com), il think tank di ricerca fondato e presieduto dall’economista Stefano da Empoli e specializzato sui temi del digitale, dell’energia e della salute. Il direttore della comunicazione Andrea Picardi ha assunto anche il ruolo di segretario generale dell’istituto mentre il ricercatore Michele Masulli è il nuovo direttore dell’area energia.

CHI È ANDREA PICARDI

Giornalista professionista, classe 1984, Picardi è arrivato in I-Com a fine 2017 dopo l’esperienza a Formiche.net. In precedenza aveva lavorato in televisione, prima come redattore del telegiornale e conduttore di trasmissioni di approfondimento dell’emittente T9 e poi al Tg5. Laureato in giurisprudenza, Picardi è anche specializzato sui temi dei servizi pubblici, degli appalti e delle infrastrutture, di cui scrive su alcune riviste tecniche. Come segretario generale – figura di nuova costituzione nella struttura dell’istituto – sovrintenderà l’organizzazione, le attività e il team di I-Com, di cui continuerà a guidare la comunicazione.

CHI È MICHELE MASULLI

Stefano da Empoli e il consiglio direttivo dell’istituto hanno inoltre conferito a Michele Masulli il ruolo di nuovo direttore dell’area energia. 30 anni, lucano, con una laurea in Economia e un master in Export management e sviluppo di progetti internazionali, Masulli fa parte del team di analisti dell’istituto dal 2017. Alla guida dell’area energia del centro studi ha preso il posto di Franco D’Amore, che ha assunto nuovi incarichi esterni all’istituto di cui continuerà però a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Nella sua nuova veste di direttore, Masulli coordinerà l’attività di ricerca di I-Com sui temi dell’energia, della sostenibilità e della transizione ambientale ed ecologica. Masulli lavorerà in tandem con Antonio Sileo, storico direttore dell’osservatorio sull’innovazione energetica dell’Istituto per la Competitività, arrivato quest’anno alla sua tredicesima edizione.