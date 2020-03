Don Matteo, Benvenuti al Nord e Piazzapulita: i programmi stasera in tv

L’agente segreto Mike Banning è l’unico in grado di salvare la vita del presidente degli Stati Uniti rinchiuso in un bunker sotto la minaccia di un attacco terroristico. Ce la farà?

Ogni giovedì in prima serata, torna in tv il grande Teatro di Eduardo: quattro celebri commedie, Filumena Marturano, Napoli Milionaria, Questi fantasmi e Sabato, domenica e lunedì, con l’adattamento curato da Massimo Ranieri.

Programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

Benvenuti al Nord | 21.50

Riuscito sequel del campione d’incassi “Benvenuti al Sud”. L’altra faccia del dualismo Nord-Sud.

Italia 1

King Arthur: il potere della spada | 21.20

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artu’ ed i Cavalieri della Tavola Rotonda. Il giovane Arthur estrae la spada dalla roccia e rivendica il trono.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma televisivo di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. Ospiti di questa puntata il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli.

Tv 8

Revenant | 21.15

Sullo sfondo delle selvagge terre di Canada e Argentina, Hugh Glass scelto come guida per una battuta di caccia, verrà ferito, sarà una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Real Time

Vite al limite | 21.10

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Seguiremo il loro percorso, che con il dottor Nowzaradan, tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche, li porterà alla rinascita.