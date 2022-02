Rifiuti Roma, Gualtieri: “Con 2 biodigestori risparmio a regime di 20 milioni”

ROMA – “È normale ci siamo delle preoccupazioni sul tema, ma l’assessore Alfonsi ha rassicurato che i nuovi impianti sono ecosostenibili. Andremo a breve a vedere gli impianti di Bologna. Andremo avanti su quelli in programma con i fondi Pnrr e poi con gli altri che saranno indicati nel piano industriale Ama. Con questi 2 biodigestori a regime risparmieremo 20 milioni. Tra le priorità dei prossimi 6 mesi ci sarà il piano dettagliato di tutta l’impiantistica: è uno dei compiti che ci diamo per questo periodo. Quando avremo completato il piano lo comunicheremo”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una pausa dei lavori del ‘conclave’ della maggioranza in corso in un casale al Divino Amore, parlando dei prossimi obiettivi sul tema dei rifiuti.

ALFONSI: “INDICHEREMO IMPIANTI DI AMA E ACEA E 2 DISCARICHE SERVIZIO“

“Abbiamo parlato del piano industriale di Ama per Roma, ovvero la determinazione della chiusura del ciclo dei rifiuti che vengono prodotti all’interno della città. Indicheremo gli impianti pubblici di Acea e di Ama e dei privati e tutti quelli necessari per trasformare i rifiuti. Saranno indicate una o due discariche di servizio, che serviranno per trattare lo scarto dello scarto che viene dagli impianti che sono assolutamente necessari”, spiega l’assessora capitolino all’ambiente, Sabrina Alfonsi, in una pausa dei lavori del ‘conclave’ della maggioranza.

“Ho comunicato che stiamo organizzando una visita ai biodigestori anaerobici di Bologna perché penso si debba creare una cultura dell’economia circolare e per farlo bisogna conoscere i nuovi impianti che sono necessari per la città e che fanno capire il cambio di passo”.