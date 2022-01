Quirinale, Berlusconi non sarà a Roma domani: centrodestra in stallo

ROMA – Silvio Berlusconi, si apprende da fonti di Fi, non verrà a Roma domani. Il vertice di centrodestra con Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Villa Grande non ci sarà almeno fino a venerdì e anzi potrebbe slittare oltre.

Ieri sera Meloni, a Porta a porta, aveva dato appuntamento a giovedì “quando la coalizione e Berlusconi” avranno “le idee più chiare”. Berlusconi, spiegano, resterà ad Arcore. Secondo Vittorio Sgarbi “Berlusconi al vertice del centrodestra non andrà e comunicherà al telefono la sua decisione”.

RIUNIONE TRA SALVINI E VERTICI PARTITO SU BOLLETTE E QUIRINALE

Matteo Salvini ha visto i dirigenti della Lega: presenti anche vicesegretari e capigruppo. Al centro della riunione, la situazione economica con particolare riferimento al caro-energia dopo il tavolo aperto al Mise. È stato confermato il pieno mandato al segretario per rappresentare al meglio la Lega e il centrodestra in vista della scelta del prossimo Presidente della Repubblica.

MELONI: POSSIBILE ANCHE NOME SOCIETÀ CIVILE

“Fdi è disponibile a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi. Nel caso in cui la sua disponibilità venisse meno, Fdi è pronta a formulare le sue proposte per concorrere a costruire una convergenza più ampia su personalità autorevoli nel campo culturale del centrodestra che hanno tutte le caratteristiche per ricoprire l’incarico”. E’ il ragionamento che Giorgia Meloni ha fatto all’esecutivo di Fdi riunito in via della Scrofa.

“Il centrodestra e la maggioranza dei cittadini che rappresenta hanno pieno diritto di cittadinanza e dignità per proporre personalità, anche non necessariamente provenienti dal mondo della politica, capaci di ricoprire ruoli istituzionali apicali, almeno quanto il centrosinistra”, ha aggiunto.