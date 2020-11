FOTO | VIDEO | Primo viaggio lampo sul People Mover di Bologna

BOLOGNA – C’è il frequent flyer che approfitta anche dei pochi minuti di attesa per sbrigare un po’ di lavoro sul portatile, seduto su una panchina della stazione Aeroporto. E c’è chi arriva alla rampa un po’ per caso, trafelato, coi valigioni, perché ha scoperto all’ultimo momento che a Bologna gira da oggi una monorotaia che porta direttamente in stazione. “Sette minuti vero? Ma il Lazzaretto dov’è?”, chiede con una nota di panico. Sì, è decisamente il Lazzaretto l’oggetto misterioso per i viaggiatori (ma ci sono anche i bolognesi curiosi) che questa mattina hanno sperimentato per la prima volta il People Mover. Ne sanno qualcosa le gentili addette reclutate da Tper col compito di accogliere ed informare i passeggeri. “Scusi, ma dopo Lazzaretto va in stazione vero?”.

IL BLITZ DEGLI ATTIVISTI DI LABAS

“People Mover: i nostri soldi per un’opera inutile e rumorosa”. Questo lo striscione srotolato questa mattina dagli attivisti di Labas, che hanno inscenato un blitz di protesta davanti alla stazione dell’Alta velocità di via Carracci, uno dei capolinea della monorotaia stazione-aeroporto inaugurata oggi. Gli attivisti, in tuta bianca, hanno anche tentato di interrompere la conferenza stampa “autocelebrativa” di inaugurazione dell’opera su Zoom.