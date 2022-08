Nuoto, è ufficiale: gare in acque libere rinviate. Paltrinieri: “Con queste super-onde è difficile”

ROMA – È arrivata l’ufficialità. Il programma di gare in acque libere degli Europei di Roma subisce una nuova variazione a causa delle condizioni meteo previste a Ostia: non si nuota neanche domani a causa del vento e del mare mosso, mentre la Len e gli organizzatori hanno deciso a questo punto di far disputare sabato alle 10 la 5 km, sia maschile che femminile, mentre alle 14 si disputerà la 25 km. Domenica alle 10 la 10 km, sempre con partenza contemporanea di uomini e donne. Cancellata invece la staffetta 6 km.

PALTRINIERI: “CON SUPER-ONDE È DIFFICILE, SPERIAMO IN UNA TREGUA“

Il mare di Ostia in burrasca preoccupa il re delle acque libere. Gregorio Paltrinieri guarda le onde, e prende atto del nuovo calendario degli Europei romani compresso in appena due giorni, con le inevitabili cancellazioni. Domani sono in programma la 10 km maschile e femminile.

“Le condizioni sono impossibili – dice Greg ai microfoni della Rai – spero ci sia un giorno di tregua per fare qualcosa. La staffetta è già saltata, vanno tutelate le gare individuali. Con queste super-onde è davvero difficile, speriamo che il mare si sistemi. In piscina siamo stati fenomenali, siamo la Nazione più forte da tanto tempo, ora ci siamo consolidati”.

