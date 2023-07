Milano, l’ironia di Giovanni Storti sulle buche di via Bramante: “Abbiamo trovato anche Lukaku!”

MILANO – Delle buche “esagerate”, dove “è riuscito a entrare un mio amico speleologo” che “ha trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio”. Ma soprattutto “ha trovato anche Lukaku, è per quello che non rispondeva al telefono, perchè è dentro lì”. Giovanni Storti, storico comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e candidato alle passate elezioni regionali in Lombardia con la lista civica Majorino Presidente, si affida a un video su Instagram per esortare l’amministrazione del comune di Milano a “fare qualcosa per le buche di via Bramante”, strada nel quartiere milanese di Sarpi.

Con tanto di caschetto da arrampicata in testa e corda per tenere il suo “amico speleologo”, Storti denuncia il degrado dell’asfalto in prossimità dei binari del tram, esortando l’amministrazione comunale a “fare qualcosa” perché “non possiamo tenere queste buche. Sennò, prima o poi, ci va dentro anche il tram”.