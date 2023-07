Renzi: “Meloni e Salvini introducono il prelievo forzoso dai conti correnti, presenterò un emendamento”

ROMA – Recuperare i soldi delle tasse non pagate e delle multe entrando nei conti correnti dei contribuenti? Secondo Matteo Renzi è ciò che il governo è in procinto di fare. “Era il luglio 2015. Meloni mi accusava di essere schiavo delle lobby bancarie, addirittura di pagare il pizzo. Sosteneva che io volessi introdurre il prelievo forzoso dai conti correnti. Era falso. Luglio 2023: il prelievo forzoso dai conti correnti lo introducono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con la legge delega fiscale- scrive il leader di Italia Viva su Twitter-. Otto anni dopo la verità emerge e i populisti mostrano il loro volto: qualcuno oggi ci chiederà scusa?”. In un video su TikTok Renzi rincara la dose e annuncia che presenterà “un emendamento la settimana prossima in commissione per cancellare il prelievo forzoso”.

