VIDEO | La panchina-ricordo dedicata a Borsellino accanto a due scuole di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – La memoria del giudice Paolo Borsellino è stata ricordata oggi a Reggio Calabria con la collocazione in una panchina, nei pressi di due scuole. La manifestazione rientra tra gli eventi promossi dall’Amministrazione comunale reggina, in occasione dei trent’anni della strage di Via D’Amelio a Palermo, avvenuta il 19 luglio del 1992, dove persero la vita anche gli agenti di scorta. Sullo schienale della panchina è incisa una frase del giudice Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso anche la mafia svanirà come un incubo”.



Il colore scelto è il verde, che completerà simmetricamente il tricolore nazionale, con la presenza di altre due panchine ‘parlanti’ già collocate in passato di colore ‘bianco’ e ‘rosso’. All’inaugurazione erano presenti i vertici della magistratura di Reggio Calabria: il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, il procuratore generale della Corte d’Appello Gerardo Dominijanni, il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, i vertici delle forze dell’ordine. Per le istituzioni erano presenti i sindaci facenti funzioni di Reggio Calabria e della Città metropolitana Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

