Campania, buste con proiettili a Ciarambino (M5s): “Non indietreggio di un millimetro”

NAPOLI – “Le tantissime attestazioni di solidarietà che sto ricevendo in queste ore infondono in me il coraggio necessario per continuare a battermi a testa alta per la mia terra e per la mia gente, senza arretrare di un millimetro. Anzi, oggi più di ieri so di poter contare sulla fiducia e sul sostegno, non solo a parole, di tante persone, dentro e fuori la mia forza politica, che nell’esprimere la loro vicinanza, mi hanno fatto capire che i sacrifici e l’impegno profusi in questi anni non sono stati vani”. Così in un post sulla sua pagina Facebook la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, commenta le due lettere con proiettili e frasi intimidatorie recapitategli nei giorni scorsi. Le buste sono state bloccate dagli scanner del Centro di smistamento di Poste italiane e consegnate alla Polizia. La seconda busta contenva anche un breve messaggio con l’invito a “stare zitta”.

“Non me ne starò zitta, come qualcuno vorrebbe, e non me ne starò ferma. Continuerò a lavorare, a denunciare, ad alzare la voce se sarà il caso di farlo, ma soprattutto ad ascoltare e a farmi portavoce di ogni richiesta di aiuto. Oggi mi sento più forte, perché so che non sarò mai sola nell’affrontare le battaglie per la nostra terra e per il nostro Paese. Andiamo avanti, a testa alta e con la schiena dritta. C’è un Paese da ricostruire- continua Ciarambino- e non possiamo permetterci distrazioni”.

DE LUCA: PIENA SOLIDARIETÀ, INTIMIDAZIONI INACCETTABILI

“La nostra piena solidarietà a Valeria Ciarambino, capogruppo del M5S e vicepresidente del Consiglio regionale. Nel respingere un gesto inaccettabile, ribadiamo con forza la condanna e il contrasto deciso alla criminalità, alla violenza e a ogni genere di intimidazione”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

DE MAGISTRIS: SOLIDARIETÀ DA GIUNTA

“Esprimo solidarietà e vicinanza anche a nome della Giunta alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, per l’odioso atto intimidatorio. Violenze e minacce vanno sempre respinte con forza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

CONTE: MASSIMO SOSTEGNO A CIARAMBINO, M5S SEMPRE AL SUO FIANCO

“La mia vicinanza, il mio massimo sostegno a Valeria Ciarambino per le ignobili minacce ricevute in questi giorni. Valeria “non starà zitta” e posso garantire che il Movimento sarà sempre al suo fianco, in prima linea, per combattere malaffare e corruzione. Coraggio Valeria!” Cosi’ il leader M5s Giuseppe Conte.

M5S: PROIETTILI NON RALLENTERANNO IMPEGNO

“Le vili minacce di cui è stata oggetto la nostra capogruppo Valeria Ciarambino non potranno mai rallentare l’impegno che profondiamo ogni giorno per i cittadini della Campania. Attaccare uno di noi equivale ad attaccare l’intero Gruppo regionale. Come una testuggine, continueremo a essere al fianco di Valeria e in prima linea con lei, come è sempre stato. Atti squallidi e vigliacchi come questo non possono che stimolarci a continuare a dare il massimo nella nostra opera dentro e fuori le istituzioni. Un lavoro che continueremo a svolgere sempre a testa alta. Nessun gesto potrà mai ridurre al silenzio una forza nata per essere megafono dei cittadini e portavoce delle loro istanze. Avanti con Valeria Ciarambino, più forti di prima”. Così i consiglieri del Gruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle, commentando le due buste con proiettili e minacce indirizzate alla capogruppo regionale e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.