VIDEO | L’Isola dei Famosi parte con la prima gaffe di Ilary Blasi e le frecciatine a Totti

ROMA – L’isola dei Famosi è ufficialmente partita. Giunta dopo 20 anni alla sua 17esima edizione, ieri sera, ha preso il via. Alla conduzione è tornata Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, in diretta dall’Honduras Alvin. E la nuova edizione dell’Isola inizia con le prime gaffe della conduttrice e con le (non poche) frecciatine all’ex Francesco Totti.

“Vi avevo lasciato con un claim ‘Tutto può cambiare‘ ed effettivamente tante cose sono cambiate. Un uomo che stava vicino a me non c’è più: parlo di Nicola Savino”, dice scherzando la conduttrice con un chiaro riferimento alla rottura con il capitano della Roma. E durante la puntata ha anche detto: “Morto un naufrago se ne fa un altro, abbiamo le riserve”.

I naufraghi giunti a Cyos Cochinos, quest’anno, sono divisi in tre tribù formate da uomini, donne e coppie: los Accoppiados, los Hombres e las Chicas. E dopo le prime sfide il leader è stato eletto Simone Antolini che fa coppia con Alessandro Cecchi Paone e che ha nominato Helena. L’altro nominato è stato Marco Predolin.

Ma è in Palapa, il luogo dove i concorrenti si radunano per le nomination, che Ilary Blasi, incoraggiando i nuovi naufraghi per la nuova avventura intrapresa ha commesso la sua prima gaffe, che non è sfuggita ai presenti in studio: “Mi raccomando da qui inizia la vostra avventura, quindi tirate fuori il carattere, l’ho detto anche sull’intervista. A me i normodotati non piacciono. No i normodotati… i normotipo!”, ha detto la conduttrice ridendo e rendendosi conto della gaffe.

Enrico Papi e Vladimir Luxuria non hanno perso l’occasione per riderne e prenderla in giro: “Che cosa stai dicendo? Che cosa volevi dire? Volevi dire le personi banali, perché normodotati è un’altra cosa. Tu sei rimasta al bonitos di prima”.