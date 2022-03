Cultura Roma, in bilico i vertici dell’Auditorium: Gualtieri pensa a una donna

ROMA – Cambio in vista ai vertici dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, con la nomina del nuovo presidente della Fondazione Cinema per Roma, Gianluca Farinelli, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via all’operazione nomine nell’ambito della cultura. Nel mirino sono finiti l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, e la presidente della Fondazione Auditorium, Claudia Mazzola, entrambi nominati dall’ex sindaca, Virginia Raggi.

Chi ha partecipato la scorsa settimana all’inaugurazione di Libri Come, la festa del libro e della lettura, non ha potuto evitare di notare come Gualtieri avesse ringraziato pubblicamente il lavoro fatto dall’ex ad, Carlo Fuortes, tra il 2003 e il 2015. Neanche una parola su Pitteri e Mazzola. In Campidoglio considerano insufficienti i risultati di questi due anni, per cui è partita l’operazione sostituzione. Al momento si sta lavorando sul nome di una donna.