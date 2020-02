Per un mare più pulito concerto-evento a Milano

‘Un Mare d’amare’ vede anche il sostegno della rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, di Unilever Italia, Contship Italia e la partnership di Finarte e Ibilab. Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Maurizio Molinari del Parlamento europeo, e il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, interverranno per condividere con i cittadini milanesi le drammatiche conseguenze dell’inquinamento da plastica, illustrando il cambio di paradigma che dovrà essere affrontato dai processi di produzione e trasporto, per quanto riguarda gli imballaggi e i processi di smaltimento e recupero delle plastiche.