Clima, ecco la prima ‘Dolomite conference’ sul cambiamento climatico

CLIMA. ARRIVA LA PRIMA ‘DOLOMITE CONFERENCE SUL CLIMATE CHANGE’ FOTO

DAL 20 AL 22 OTTOBRE A TRENTO E BOLZANO, MAIN SPONSOR AXA E AUTOBRENNERO

(DIRE) Milano, 17 ott. – Si terrà dal 20 al 22 ottobre 2022, tra Bolzano e Trento, la prima ‘Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change – The End of the Zero-Sum Games’, organizzata dal think tank Vision con AXA e Autostrade del Brennero nel ruolo di main partner. All’evento si troveranno oltre settanta esperti, accademici e giornalisti da tutto il mondo per analizzare il cambiamento climatico sotto diversi punti di vista, mettendo insieme idee e proposte da presentare in un manifesto alla Cop27 di Sharm el-Sheik che si terrà il prossimo novembre.

“L’iniziativa nasce dall’idea che stiamo perdendo la sfida al cambiamento climatico, la sfida che dovevamo combattere per i nosti figli. Non è più una questione solo accademica, il cambiamento climatico ci sta arrivando addosso”, spiega Francesco Grillo, direttore del think tank Vision, nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, questa mattina a Milano.

“La conferenza ha come base quella di essere un laboratorio di scambio di idee per fare proposte concrete, un’idea che abbiamo sposato subito”, aggiunge Giacomo Gigantiello, ceo di Axa Italia. “Il tema del cambiamento climatico è uno dei nostri pilastri. Entro il 2050 tutti i nostri investimenti saranno net zero, entro il 2023 avremo 26 miliardi di investimenti su asset sostenibili. La tragedia della Marmolada di quest’estate ci dà un’idea dell’urgenza di agire. Farlo in modo sempre più coeso deve essere la base del nostro approccio”.

“Sosteniamo il progetto con vigore e determinazione, è nel Dna della nostra società da sempre l’attenzione al cambiamento climatico”, commenta Diego Cattoni, ceo di Autostrade del Brennero. “Solitamente si associano mobilità e inquinamento, noi stiamo cercando di conciliare la mobilità con l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità”

