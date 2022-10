Roma-Lido e Roma-Viterbo, accordo tra Cotral e sindacati sui turni dei macchinisti

Un accordo molto atteso, soprattutto dai pendolari. Sindacati e Cotral hanno firmato l’intesa sui turni dei macchinisti delle ex ferrovie concesse, Roma-Lido e Roma-Viterbo. Nei mesi scorsi sulle due linee, in cui Cotral è subentrata ad Atac a partire dallo scorso luglio, il braccio di ferro tra le parti aveva portato a ritardi e corse saltate, creando situazioni di disagio per gli utenti sfociate anche in aggressioni verso i lavoratori stessi. Da oggi le parti contano di voltare pagina. A dare l’annuncio è la presidente di Cotral, Amalia Colaceci: ” È dallo scorso mese di agosto che con Cisl, Cigl, Uil, Ugl, Orsa, Usb, Fast, Faisa Confail abbiamo aperto un serrato confronto per un nuovo modello di organizzazione del lavoro sulle ferrovie ex concesse che contribuisse ad avviare il profondo cambiamento di cui queste due linee hanno bisogno per arrivare ad erogare un servizio pubblico degno di questo nome. Sono contenta di poter dire che l’accordo è stato raggiunto perché a differenza di chi urla alla luna senza fare nulla di concreto per risolvere i problemi, questo tavolo di concertazione ha dimostrato coraggio, competenza, consapevolezza della natura del servizio che svolgiamo e rispetto reciproco”.

“In questo modo abbiamo inteso raggiungere quel punto di equilibrio che serve a mettere l’azienda in condizione di fare al meglio il proprio lavoro. Nella sostanza – prosegue Colaceci- abbiamo una maggiore garanzia di produttività ottenuta con il riordino industriale degli accordi in essere (tempo di guida di ogni singolo macchinista), una maggiore flessibilità del personale a coprire turni/corse che potrebbero rimanere scoperti per malattia o altro, invarianza salariale con previsione di indennità a fronte di maggiore flessibilità, avvio del percorso di formazione continua. Nonostante la rigidità del servizio ferroviario, quanto deciso congiuntamente produrrà una maggiore regolarità del servizio sul fronte di ciò che viene abitualmente definito soppressione per carenza di personale”.

“L’azienda ringrazia- continua Colaceci- le organizzazioni sindacali che si sono impegnate a rappresentare nel dettaglio la condizione dei lavoratori di un servizio del quale ci siamo fatti carico da poco. Sento di poter dire che non deluderemo le organizzazioni sindacali perché abbiamo lo stesso obiettivo: qualità del lavoro e del servizio erogato. Colgo l’occasione per comunicare – termina Colaceci- che a partire dal prossimo 7 novembre sulla linea Metromare entrerà finalmente in servizio il primo treno completamente revisionato e sulla linea Roma-Viterbo, accogliendo le richieste del comitato dei pendolari, dal 2 novembre sarà presente in banchina personale Cotral che lavorerà come ‘facilitatore’ delle esigenze della utenza”.

